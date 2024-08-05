У Дніпрі на Виконкомівській чоловік стріляв у безпритульного собаку: коментар поліції

У Дніпрі помітили собаку із пораненою лапою.

Вчора, 4 серпня, у мережі містяни опублікували фото пораненої собаки та повідомили, що у Дніпрі на вулиці Виконкомівській у неї стріляв невідомий. За попередньою інформацією, повідомлення було направлено небайдужими в Зооконтроль та поліцію.

Фото, яке зробили дніпряни:

Можна помітити значну кількість крові у тварини на передній лівій лапі. Однак ознаки вогнепального поранення розглянути на фото не вдається. За словами свідків, чотирьохлапого відвезли до ветклініки.

Згодом у місцевих Telegram-каналах поширили коментар, ймовірно, очевидця подій. Той зазначив, що на фотографіях – місцевий безпритульний собака, якого зазвичай підгодовує працівниця СТО, що знаходиться поблизу. А в пса стріляв власник цього СТО, зазначивши, що той напав на нього. Однак очевидець стверджує, що звуків гавкання чи криків не було. Місцеві почули лише постріл зброї та скиглення пораненої тварини.

За попередньою інформацією, на місце події прибули правоохоронці, яким чоловік при свідках зізнався у скоєнному.

Кореспонденти Dnepr.Info звернулись за додатковою інформацією у поліцію та отримали коментар речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник:

Вказана подія зафіксована. За вказаним фактом триває перевірка.

Усі обставини встановлюватимуть правоохоронці.

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