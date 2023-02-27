У Дніпрі на вихідних знову безкоштовно пускатимуть до ботсаду

У Дніпрі знову працюватиме ботсад на вихідних.

Про це повідомили співробітники закладу на сторінці Ботсаду Дніпропетровського національного університету на Facebook.

Так, у цю суботу 4 березня ботсад знову відкриє свої двері для усіх охочих. Вхід з проспекту Гагаріна через двері біля виставкового павільйону – безкоштовний. За відвідини експозиційної оранжереї доведеться заплатити. За словами співробітників ботсаду, там зараз квітнуть азалії та пітоспорума.

Крім цього, відвідувачі можуть придбати кімнатну рослину або сувенір.

Які ціни на квитки до оранжереї

Працюватиме ботсад 4 березня з 10 до 15 години дня.

На вході до оранжереї можна оплатити квиток.

дорослі 45 грн

діти від 7 до 14 років 15 грн

діти до 7 років 0 грн

переселенці та учасники бойових дій 15грн (за умов пред’явлення посвідчення)

діти переселенців та учасників бойових дій 9 грн.

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