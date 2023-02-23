У Дніпрі на вихідних святкуватимуть Колодія: де та коли

На цих вихідних мешканці Дніпра зможуть долучитися до святкування Колодія. Для містян працюватиме декілька святкових локацій. Про це повідомили в дніпровській міськраді.
Що буде:
Коли: 25 та 26 лютого 2023 року
Де:
25 лютого з 12.00
26 лютого 2023 року з 12.00
Зазначається, що під час свята будуть збирати кошти на потреби української армії.
Що таке Колодій?
Масниця або Колодій одне із найдавніших свят, яке відзначали ще за язичницьких часів. Давні слов’яни вважали, що цей день символізує смерть зими й прихід весни. Припадає це свято на останній тиждень перед Великим постом.
На відміну від Масляної, яка прийшла до нас з Російської імперії, Масниця або Колодій свято з давньою історією та іншими смислами.
Масниця або Колодій – це символ весни, який втілює відродження життєвих сил у людей та природи. Це час примирення, злагоди та добра. Масляна ж є часом народних гулянь, де люди смачно їдять перед довгим постом та рівняються силами. У Росії на цей час були поширені бійки “стінка на стінку”.
В Україні на Масницю традиції були іншими. Люди намагалися вирішити свої конфлікти та жити в мирі та злагоді. Крім цього, голова страва Колодія не млинці, а вареники. Після Колодія молоді дівчата вже починають співати веснянки, адже ця прекрасна пора року вже от-от настане.
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