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У Дніпрі на вихідних святкуватимуть Колодія: де та коли

Сьогодні 16:07
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У Дніпрі цими вихідними пройде святкування Колодія.

Новости Днепра про У Дніпрі на вихідних святкуватимуть Колодія: де та коли

На цих вихідних мешканці Дніпра зможуть долучитися до святкування Колодія. Для містян працюватиме декілька святкових локацій. Про це повідомили в дніпровській міськраді.

Що буде:

  • національні забави 
  • танці та веснянки 
  • конкурси та розваги
  • частування відвідувачів традиційними стравами – різноманітними варениками та смаколиками

Коли: 25 та 26 лютого 2023 року  

Де:

25 лютого з 12.00

  • подвір’я КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості»,  вул. Космонавтів, 8  
  • водно-спортивна база КПНЗ “Міський палац дітей та юнацтва”,  вул Набережної Перемоги, 5Д  
  • майданчик перед КПНЗ “Палац творчості дітей та юнацтва”,  вул. Кондратюка, 17А  
  •  подвір’я  КПНЗ “Центр  позашкільної  роботи 1”, ж/м Тополя 1, 8А

26 лютого 2023 року з 12.00 

  • майданчик біля Палацу студентів у парку ім Т. Г. Шевченка);  пл. Шевченка, 1   
  • подвір’я КПНЗ Центр “Штурм”, вул. Петра Дорошенка, 9    
  • майданчик біля Будинку культури «Енергетик»,  вул. Космонавта Волкова, 11А    
  • майданчик біля Культурно-спортивного комплексу «Шинник», просп. Богдана Хмельницького, 118А  
  • майданчик біля Культурно-молодіжного центру «Краснопілля», вул. Дзеркальна, 1Р 
  • майданчик біля Культурно-дозвільного центру «Іскра»,  сел. Таромське, вул. Старий шлях, 15   

Зазначається, що під час свята будуть збирати кошти на потреби української армії.

Що таке Колодій?

Масниця або Колодій одне із найдавніших свят, яке відзначали ще за язичницьких часів. Давні слов’яни вважали, що цей день символізує смерть зими й прихід весни. Припадає це свято на останній тиждень перед Великим постом. 

На відміну від Масляної, яка прийшла до нас з Російської імперії, Масниця або Колодій свято з давньою історією та іншими смислами. 

Масниця або Колодій – це символ весни, який втілює відродження життєвих сил у людей та природи. Це час примирення, злагоди та добра. Масляна ж є часом народних гулянь, де люди смачно їдять перед довгим постом та рівняються силами. У Росії на цей час були поширені бійки “стінка на стінку”.

В Україні на Масницю традиції були іншими. Люди намагалися вирішити свої конфлікти та жити в мирі та злагоді. Крім цього, голова страва Колодія не млинці, а вареники. Після Колодія молоді дівчата вже починають співати веснянки, адже ця прекрасна пора року вже от-от настане.

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Новости Днепра про У Дніпрі на вихідних святкуватимуть Колодія: де та колиУкраїнська

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