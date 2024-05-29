У Дніпрі на вулиці Золотоосінній планують на тиждень перекрити залізничний переїзд

У Дніпрі збираються перекрити переїзд по вулиці Золотоосінній у зв’язку з ремонтом колій. Ймовірний термін перекриття – з 8:00 5 червня до 17:00 14 червня.
Про це повідомляється у проєкті рішення оприлюдненому на сайті міськради Дніпра.
По периметру зони виконання робіт мають встановити огорожу з сигнальним освітленням та тимчасові дорожні знаки. Комунальники повинні подбати про безпечний рух пішоходів, а після завершення робіт – демонтувати огорожу, знаки, відновити асфальтове покриття і привести територію до ладу.
Відмітимо, що підпису мера на документі немає, тож чинності він ще не набув.
Нагадаємо, у Дніпрі на все літо перекриють вулицю Володимира Великого: як курсуватиме транспорт.
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