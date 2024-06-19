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У Дніпрі на вулиці Паторжинського будують новий МФК: як він виглядатиме

Сьогодні 14:33
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Вулиця Паторжинського вважається історичним центром міста. Раніше вона мала назву Нагірна. Зараз там ведеться активне будівництво – зводяться нові багатоповерхові будинки замість маленьких будівель, збудованих у 1890-х роках та пізніше.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Паторжинського будують новий МФК: як він виглядатиме

Журналісти dnepr.info дізналися, як виглядатиме сучасна будівля на вулиці Паторжинського: зараз на її місці старий будинок швидше за все активно готують до знесення.

Будівлю почали готувати до знесення ще з літа минулого року – тоді з дому відселили людей. Будівлю було збудовано понад 100 років тому як прибутковий будинок. На нижньому поверсі була кухня та їдальня, верхні здавались в оренду. У будинку було кілька окремих помешкань.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Паторжинського будують новий МФК: як він виглядатиме

Після Другої світової війни будинок став комунальним, у нього з’явилися прибудови у вигляді окремих входів та балконів. Після звільнення Дніпра будинок було відремонтовано і після цього ремонтів у ньому не було.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Паторжинського будують новий МФК: як він виглядатиме

Першими в аварійний стан прийшли балкони будинку – вони могли обсипатися будь-якої миті.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Паторжинського будують новий МФК: як він виглядатиме

Про те, що будинок зноситимуть, стало відомо 2021 року. Тоді ж було представлено, як виглядатиме нова будівля. Передбачається, що на місці старого двоповерхового будинку буде сучасний житловий комплекс.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Паторжинського будують новий МФК: як він виглядатиме

За деякими даними, він називатиметься West Hill і займатиме ціле перехрестя Паторжинського-Південної. Новий комплекс буде продовженням МФК Ermolaev Center. Також цілком можливо, що він називатиметься Ermolaev Center II.

Фото Vladislav Sosnik

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Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Паторжинського будують новий МФК: як він виглядатимеУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Паторжинського будують новий МФК: як він виглядатимеРусский

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