У Дніпрі на вулиці Орловській утворилася річка: у чому причина

14 січня у Дніпрі на вулиці Орловській в районі 31 будинку утворилася річка. Усе через трубу, яку прорвало.

Вода стікає вниз по вулиці Орловській в напрямку Івана Мазепи.

Про це повідомляє Інформатор Дніпро.

Проїжджу частину залило водою. Водіям варто бути особливо уважними, оскільки через мінусову температуру дорога може перетворитися на ковзанку.

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