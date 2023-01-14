У Дніпрі на вулиці Орловській утворилася річка: у чому причина

Вода стікає вниз по вулиці Орловській в напрямку Івана Мазепи.
Про це повідомляє Інформатор Дніпро.
Проїжджу частину залило водою. Водіям варто бути особливо уважними, оскільки через мінусову температуру дорога може перетворитися на ковзанку.
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