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У Дніпрі на вулиці Орловській утворилася річка: у чому причина

Сьогодні 12:35
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14 січня у Дніпрі на вулиці Орловській в районі 31 будинку утворилася річка. Усе через трубу, яку прорвало.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Орловській утворилася річка: у чому причина

Вода стікає вниз по вулиці Орловській в напрямку Івана Мазепи.

Про це повідомляє Інформатор Дніпро.  

Проїжджу частину залило водою. Водіям варто бути особливо уважними, оскільки через мінусову температуру дорога може перетворитися на ковзанку. 

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Орловській утворилася річка: у чому причина

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Орловській утворилася річка: у чому причина

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Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Орловській утворилася річка: у чому причинаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Орловській утворилася річка: у чому причинаРусский

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