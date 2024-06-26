У Дніпрі на вулиці Набережної Перемоги під землею знайшли залізничні рейки

У Дніпрі під час ремонту колектору на Набережній Перемоги натрапили на залізничні рейки

На вулиці Набережної Перемоги біля університету фізкультури ремонтують колектор зливової каналізації. Під час ремонту фахівці знайшли залізничні рейки, які ймовірно з’явилися тут у 60-х роках, коли будували набережну. За словами начальника КП «УРЕА» Дніпровської міськради Михайла Ступака, робітники вже дістали шар асфальту, щоб дістати знахідку.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Колектор на Набережній Перемоги побудували з помилками приблизно 70 років тому. Зараз на тій ділянці після злив є підтоплення. Зараз його перебудовують. Роботи вже виконали на 50% і планують їх завершити до кінця року.

«Нещодавно після зливи на цій ділянці дві смуги дороги були затоплені. Адже тоді випала велика кількість опадів. Бо в нас останні роки дощі точкові та інтенсивні: за 30 хвилин випадає понад місячна норма опадів. Але ми знаємо такі місця і намагаємось проблему вирішити. Акцентую: труби тут вкладались давно. Вони різного діаметра, тож ніяк не могли впоратись зі своєю функцією. Ми ж робимо трубу метрового діаметра, тобто вона майже вдвічі більше. Для цього використовуємо польську машину для буріння, яка є однією з найкращих на ринку і пробурює під землею. Тобто не потрібно розривати проїзджу частину, аби вкласти трубу. Все це робиться під проїжджою частиною, щоб не заважати руху транспорту. Плануємо завершити увесь етап робіт до кінця року», — зазначив Михайло Ступак.

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