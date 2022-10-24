У Дніпрі на вулиці Каруни стоять трамваї: причина

Сьогодні, 24 жовтня, на вулиці Каруни зупинився рух трамваїв №6.
Як повідомляє “Інформатор”, там у вантажівки відпало колесо і вона перекрила проїзд.
Зазначається, що вантажівка DAF виїжджала з вулиці Бажова, заїхала на трамвайну колію і в цей момент в неї відпало колесо. Автомобіль перекрив обидві колії, по яким рухались трамваї №6.
Враховуйте це під час поїздок містом!
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