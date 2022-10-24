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У Дніпрі на вулиці Каруни стоять трамваї: причина

Сьогодні 11:38
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Враховуйте цю інформацію!

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Каруни стоять трамваї: причина

Сьогодні, 24 жовтня, на вулиці Каруни зупинився рух трамваїв №6.

Як повідомляє “Інформатор”, там у вантажівки відпало колесо і вона перекрила проїзд.

Зазначається, що вантажівка DAF виїжджала з вулиці Бажова, заїхала на трамвайну колію і в цей момент в неї відпало колесо. Автомобіль перекрив обидві колії, по яким рухались трамваї №6.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Каруни стоять трамваї: причина

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Каруни стоять трамваї: причина

Враховуйте це під час поїздок містом! 

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Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Каруни стоять трамваї: причинаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Каруни стоять трамваї: причинаРусский

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