У Дніпрі на вулиці Каруни стоять трамваї: причина

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Сьогодні, 24 жовтня, на вулиці Каруни зупинився рух трамваїв №6.

Як повідомляє “Інформатор”, там у вантажівки відпало колесо і вона перекрила проїзд.

Зазначається, що вантажівка DAF виїжджала з вулиці Бажова, заїхала на трамвайну колію і в цей момент в неї відпало колесо. Автомобіль перекрив обидві колії, по яким рухались трамваї №6.

Враховуйте це під час поїздок містом!

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