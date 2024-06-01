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У Дніпрі на вулиці Карагандинській чоловік повісився у підʼїзді

Сьогодні 12:28
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У Дніпрі на вулиці Карагандинській сталася трагедія.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Карагандинській чоловік повісився у підʼїзді

У власному підʼїзді повісився чоловік. Його виявили на сходах між третім та 4 поверхами

Про це повідомляє “Труха Днепр” у Telegram.

За попередньою інформацією, у чоловіка могли бути психічні розлади та інші ментальні проблеми.

Усі обставини будуть з’ясовувати правоохоронці. 

В Україні діє декілька гарячих ліній психологічної допомоги. Дзвінки на них безплатні, працюють вони цілодобово:

  • 7333 – гаряча лінія запобігання самогубствам;
  • 0 800 100 102 – гаряча лінія Національної психологічної асоціації;
  • 0 800 211 444 – лінія емоційної підтримки МОМ.
  • 0 800 332 029 – лінія кризової допомоги та підтримки Українського ветеранського фонду при Мінветеранів.

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Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Карагандинській чоловік повісився у підʼїздіУкраїнська

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