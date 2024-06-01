У Дніпрі на вулиці Карагандинській чоловік повісився у підʼїзді

У власному підʼїзді повісився чоловік. Його виявили на сходах між третім та 4 поверхами
Про це повідомляє “Труха Днепр” у Telegram.
За попередньою інформацією, у чоловіка могли бути психічні розлади та інші ментальні проблеми.
Усі обставини будуть з’ясовувати правоохоронці.
В Україні діє декілька гарячих ліній психологічної допомоги. Дзвінки на них безплатні, працюють вони цілодобово:
Читайте також:
Автор:
У Кривому Розі сталася серйозна ДТП.
Ворог вдарив по енергетичних та цивільних обʼєктах Дніпропетровщини.
У Дніпрі поліція затримала двох чоловіків за підозрою у збуті…
Сьогодні вночі ворог обстрілював Дніпропетровську область.