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У Дніпрі на вулиці Аудиторна зграя собак напала на дитину

Сьогодні 09:14
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У Дніпрі на Аудиторній регулярно помічають зграю агресивних собак.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Аудиторна зграя собак напала на дитину

На вулиці Аудиторна в Дніпрі місцеві жителі постійно помічають зграю безпритульних собак, які кидаються на авто та перехожих. Відео, на яких видно, як собаки агресивно реагують на транспорт, який проїжджає повз, опублікували у місцевих Telegram-каналах.

Окрім цього, ці собаки одного разу напали на доньку місцевої жительки, про це розповіли в Дніпро.TV. На щастя, дитина вціліла, обійшлося без травм.

Бувають і дорослі, і діти. Є люди, які годують тут… Вакцинують, можливо, каструють, тобто щеплення роблять, так. Але собаки все одно нападають і дуже часто. Є таке. І вони плодяться, плодяться, їх більше стає, і вони нікуди не діваються, – розповіла мати дівчинки.

Інші мешканці вулиці також розповіли, як регулярно спостерігають безхатніх чотирилапих, а також зазначили, що досить часто ці собаки лають на перехожих людей, тим самим лякаючи їх. 

На машині мене не чіпають, але я часто бачив, як вони кидаються на перехожих людей. Ну, вони лають, вони не нападають, не чіпляються, але це трішки для когось буде моторошно, коли така зграя, – розповів місцевий мешканець для Дніпро.TV.

З’ясувалося, що зазвичай безпритульні собаки ходять у компанії жінки, яка, за словами місцевих, перериває смітники. 

Провулок Альпійський, там 3 смітника. Вона (місцева мешканка – ред.) їх перериває, і біля неї вся зграя, всі собаки, які в окрузі, їх десь 12-13 штук, всі вискакують… А їй все одно, їй робили зауваження, тому що проїхати неможливо, вона створює аварійну ситуацію, – пояснює Ірина, що працює на стоянці неподалік.

Кінолог Євген Шміляк, що причиною агресивної поведінки собак може бути страх як до людей, так і до будь-яких рухливих предметів. 

За його словами, вони можуть захищати територію, сприймаючи будь-які дії людини як загрозу. Уникнути нападу можна спокійною поведінкою – не провокувати та не реагувати на тварин.

Якщо ігнор не допомагає, є такий вуличний жест, якого бояться майже всі вуличні собаки – це зробити вигляд, ніби ти береш щось з землі. Коли ти це робиш, в більшості випадків собаки розбіжаться. Але якщо прямо по факту кидається, то виставляти руки, а краще те, що менш за все вам нанесе урон, – порадив кінолог.

У разі, якщо ви побачили безпритульних тварин, можна звернутися до Зооконтролю. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпровському районі бійцівський собака загриз пенсіонерку.

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Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Аудиторна зграя собак напала на дитинуУкраїнська

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