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У Дніпрі на Вокзальній площі під час конфлікту чоловік вдарив перехожого ножем та втік

Сьогодні 11:30
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У Центральному районі Дніпра конфлікт чоловіків закінчився поножовщиною.

Новости Днепра про У Дніпрі на Вокзальній площі під час конфлікту чоловік вдарив перехожого ножем та втік

20 липня на площі Вокзальній у Центральному районі Дніпра посеред вулиці між чоловіками виникла словесна перепалка, в ході якої один з чоловіків вдарив 30-річного опонента ножем у живіт. Повідомлення про це надійшло до поліції від очевидців о 15:30. На місце також викликали екстрену медичну допомогу.

Про це повідомляють у пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області. 

Оперативники затримали зловмисника упродовж 30 хвилин. Підозрюваний – 30-річний житель Синельниківського району. 

Знаряддя злочину – ніж – знайшли у кущах неподалік. 

Фігуранта затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. 21 липня слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, – повідомили у публікації поліції.

Злочинцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що житель Дніпра побив свою знайому до напівсмерті та пішов спати.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Вокзальній площі під час конфлікту чоловік вдарив перехожого ножем та втікУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Вокзальній площі під час конфлікту чоловік вдарив перехожого ножем та втікРусский

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