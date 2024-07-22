У Дніпрі на Вокзальній площі під час конфлікту чоловік вдарив перехожого ножем та втік

20 липня на площі Вокзальній у Центральному районі Дніпра посеред вулиці між чоловіками виникла словесна перепалка, в ході якої один з чоловіків вдарив 30-річного опонента ножем у живіт. Повідомлення про це надійшло до поліції від очевидців о 15:30. На місце також викликали екстрену медичну допомогу.
Про це повідомляють у пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.
Оперативники затримали зловмисника упродовж 30 хвилин. Підозрюваний – 30-річний житель Синельниківського району.
Знаряддя злочину – ніж – знайшли у кущах неподалік.
Фігуранта затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. 21 липня слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, – повідомили у публікації поліції.
Злочинцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Нагадаємо, раніше ми писали, що житель Дніпра побив свою знайому до напівсмерті та пішов спати.
Читайте також:
Автор:
Окупанти обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині.
Сьогодні, 22 липня, у Кривому Розі на Укрпошті загорілася посилка.
Водій намагався піти з місця ДТП, але його зупинили перехожі.
На календарі друга половина літа, багато жителів Дніпра замислюються про…