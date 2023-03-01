У Дніпрі на Титова “викрали” 7-річного хлопчика: що відомо

Про це повідомили у поліцію, передає “Дніпро обласний”.
За словами свідків, невідомий чоловік силоміць заштовхав в автівку маленького хлопчика. Дитина при цьому кричала та чинила спротив.
Правоохоронці обстежили прилеглу територію та виявили підозрюваного 1960 року народження з 7-річним хлопчиком.
При візуальному огляді дитини тілесних ушкоджень або слідів насильства не було виявлено. З’ясувалося, що хлопець має психічні порушення, а чоловік – його дідусь.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розшукують 55-річну жінку.
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