У Дніпрі на Титова “викрали” 7-річного хлопчика: що відомо

Учора, 28 лютого, у Дніпрі на зупинці громадського транспорту на вулиці Титова "викрали" дитину.

Про це повідомили у поліцію, передає “Дніпро обласний”.

За словами свідків, невідомий чоловік силоміць заштовхав в автівку маленького хлопчика. Дитина при цьому кричала та чинила спротив.

Правоохоронці обстежили прилеглу територію та виявили підозрюваного 1960 року народження з 7-річним хлопчиком.

При візуальному огляді дитини тілесних ушкоджень або слідів насильства не було виявлено. З’ясувалося, що хлопець має психічні порушення, а чоловік – його дідусь.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розшукують 55-річну жінку.

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