У Дніпрі на три дні змінить розклад руху популярний трамвай

У Дніпрі трамваї №19 змінять графік руху.

Як повідомили в КП «Дніпровський електротранспорт», у зв’язку з роботами по будівництву об’єкта «Автомобільна дорога на ділянці від вулиці Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ-Луганськ-Ізварине, м. Дніпро» з 23 по 25 листопада 2022 року змінюється розклад роботи трамваїв маршруту №19.

Трамваї №19 працюватимуть:

23 листопада

– від пл. Старомостова з 5:09 до 7:50

– від ж/м Лівобережний-3 з 5:00 до 9:06

24 листопада

– від пл. Старомостова з 5:09 до 9:11 та з 14:38 до 19:48

– від ж/м Лівобережний-3 з 6:07 до 9:06 та з 14:32 до 21:04

25 листопада

– від пл. Старомостова з 5:09 до 20:20

– від ж/м Лівобережний-3 з 6:07 до 21:36

Враховуйте ці зміни при плануванні поїздок по місту.

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