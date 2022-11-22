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У Дніпрі на три дні змінить розклад руху популярний трамвай

Сьогодні 11:16
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У Дніпрі трамваї №19 змінять графік руху.

Новости Днепра про У Дніпрі на три дні змінить розклад руху популярний трамвай

Як повідомили в КП «Дніпровський електротранспорт», у зв’язку з роботами по будівництву об’єкта «Автомобільна дорога на ділянці від вулиці Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ-Луганськ-Ізварине, м. Дніпро» з 23 по 25 листопада 2022 року змінюється розклад роботи трамваїв маршруту №19.

Трамваї №19 працюватимуть:

23 листопада
– від пл. Старомостова з 5:09 до 7:50
– від ж/м Лівобережний-3 з 5:00 до 9:06

24 листопада
– від пл. Старомостова з 5:09 до 9:11 та з 14:38 до 19:48
– від ж/м Лівобережний-3 з 6:07 до 9:06 та з 14:32 до 21:04

25 листопада
– від пл. Старомостова з 5:09 до 20:20
– від ж/м Лівобережний-3 з 6:07 до 21:36

Враховуйте ці зміни при плануванні поїздок по місту.

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