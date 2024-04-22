Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Тополі неподалік балки з’явиться гігантський ЖК

Сьогодні 18:11
просмотров

Забудовники розкрили інформацію про новий ЖК "TOPOL TOWN", який хочуть збудувати на Запорізькому шосе.

Новости Днепра про У Дніпрі на Тополі неподалік балки з'явиться гігантський ЖК

Чутки будівництво на Тополі-1 нового ЖК вже з’являлися під час презентації проєкту нового ТЦ “Topol Mall”, який мають побудувати на місці старого кінотеатру “Січ”. І ось автори проєкту показали, яким може бути новий житловий комплекс. Деталі розповів архітектор із Дніпра Віктор Корольов на сайті тематичного блогу.

ЖК має з’явитися за адресою Запорізьке шосе 30н. На карті позначено орієнтовне місце будівництва. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Тополі неподалік балки з'явиться гігантський ЖК

За словами архітектора Віктора Корольова, при створенні проєкту він та колеги намагалися “оспівати їхню любов до людини”.

Ми постаралися зробити все можливе для того, щоб майбутні мешканці ЖК повною мірою змогли відчути зв’язок людини з місцем її проживання, тобто «дух місця» (той самий «genius lосi», в існуванні якого були переконані ще давні римляни – прим.ред.), пишність і щедрість якого посилює первісна стихія, втілена в річці Дніпро, що протікає неподалік, і одній з балок, що вибагливо порізали місто в усіх напрямках, – зазначає архітектор.

Для ЖК використають сучасні будматеріали, каже архітектор. Підготовчі роботи розпочалися ще до 24 лютого 2024 року і з того часу проєкт “заморожений”, але зовсім скоро будівництво відновлять.

Відомо, що зведуть три будинки – 16, 20, 22-поверхівки. Кількість квартир – 513. Більш точної інформації немає, але на рендерах видно, що поблизу будинку є дворище зі спортивним та дитячим майданчиком, накрите чимось схожим на білі вітрила. 

Буде багато зелені, адже архітектори хочуть, аби жителі ЖК мали зв’язок з природою. Мінісади з’являться на даху та терасах будинків. 

Коли забудовник планує здати будинки наразі не уточнюється. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Тополі неподалік балки з'явиться гігантський ЖК

Новости Днепра про У Дніпрі на Тополі неподалік балки з'явиться гігантський ЖК

Новости Днепра про У Дніпрі на Тополі неподалік балки з'явиться гігантський ЖК

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Тополі неподалік балки з'явиться гігантський ЖКУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Що планують робити з розбомбленим будинком на вулиці Вокзальній у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:39
    Що планують робити з розбомбленим будинком на вулиці Вокзальній у Дніпрі

    Два під'їзди у будинку, в який було влучання ракети 19…

    Список телефонів довідкових служб Дніпра: вокзали, ліфт, вода, світло
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:43
    Список телефонів довідкових служб Дніпра: вокзали, ліфт, вода, світло

    Коли немає світла, води у транспорті нахамили водій або затримується…

    Не працює багато років: як виглядає літній театр у парку Глоби зсередини (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:34
    Не працює багато років: як виглядає літній театр у парку Глоби зсередини (ВІДЕО)

    Колись літній театр був родзинкою парку. Його навіть зображували на…

    У Дніпрі на стихійний смітник викинули п’ять великих мішків свіжої редиски
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:06
    У Дніпрі на стихійний смітник викинули п’ять великих мішків свіжої редиски

    У Дніпрі на смітник викинули купу свіжої редиски.

    Наверх