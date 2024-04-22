У Дніпрі на Тополі неподалік балки з’явиться гігантський ЖК

Забудовники розкрили інформацію про новий ЖК "TOPOL TOWN", який хочуть збудувати на Запорізькому шосе.

Чутки будівництво на Тополі-1 нового ЖК вже з’являлися під час презентації проєкту нового ТЦ “Topol Mall”, який мають побудувати на місці старого кінотеатру “Січ”. І ось автори проєкту показали, яким може бути новий житловий комплекс. Деталі розповів архітектор із Дніпра Віктор Корольов на сайті тематичного блогу.

ЖК має з’явитися за адресою Запорізьке шосе 30н. На карті позначено орієнтовне місце будівництва.

За словами архітектора Віктора Корольова, при створенні проєкту він та колеги намагалися “оспівати їхню любов до людини”.

Ми постаралися зробити все можливе для того, щоб майбутні мешканці ЖК повною мірою змогли відчути зв’язок людини з місцем її проживання, тобто «дух місця» (той самий «genius lосi», в існуванні якого були переконані ще давні римляни – прим.ред.), пишність і щедрість якого посилює первісна стихія, втілена в річці Дніпро, що протікає неподалік, і одній з балок, що вибагливо порізали місто в усіх напрямках, – зазначає архітектор.

Для ЖК використають сучасні будматеріали, каже архітектор. Підготовчі роботи розпочалися ще до 24 лютого 2024 року і з того часу проєкт “заморожений”, але зовсім скоро будівництво відновлять.

Відомо, що зведуть три будинки – 16, 20, 22-поверхівки. Кількість квартир – 513. Більш точної інформації немає, але на рендерах видно, що поблизу будинку є дворище зі спортивним та дитячим майданчиком, накрите чимось схожим на білі вітрила.

Буде багато зелені, адже архітектори хочуть, аби жителі ЖК мали зв’язок з природою. Мінісади з’являться на даху та терасах будинків.

Коли забудовник планує здати будинки наразі не уточнюється.

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