У Дніпрі на Тополі-3 невідома жінка по третьому колу краде дворові кущі

Сусідські війни в Дніпрі тривають.

У Дніпрі на ж/м Тополя-3 по третьому колу зникають кущі самшиту, які висадили біля будинку місцеві жителі.

Люди підозрюють у викраденні кущів невідому жінку, яку “за роботою” зафіксували камери відеонагляду.

Шановні сусіди! Прошу допомогти впізнати особу на відео. Ця жінка копає самшит по наших дворах на Тополі. Тут вона на “обході”. У нас вже третій раз. Маємо відео “за роботою”, – пише місцева жителька Вікторія.

На відео, за словами авторки допису, ймовірна крадійка “на обході”. На записі видно жінку в плащі, яка гуляє на подвір’ї та оглядає територію.

У коментарях до допису місцеві жителі прикріпили відео, де видно, як жінка з попереднього запису викопує чужі кущі.

Дніпряни кажуть, що кущі зникають по всьому мікрорайону.

Напевно, у нас також вона це робила. Бо місяць потому теж викопали кущі самшиту. І два з половиною роки потому хтось зрізав кущі під самі коріння. Чотири кущі з шести так і не відновилися після, – зауважують люди.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі почалися “сусідські війни” через ялинку, а на 12 кварталі поцупили дерево для подарунка на 8 березня.

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