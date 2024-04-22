У Дніпрі на стихійний смітник викинули п’ять великих мішків свіжої редиски

У Дніпрі на смітник викинули купу свіжої редиски.

Сезон редиски тільки-но розпочався, а на смітниках вже помітили “неліквідний” товар.

П’ять мішків редиски, яку ймовірно, викинули оптовики, виявили в Дніпрі. Таке марнотратство зафіксував Олександр Волок. Дніпрянин не назвав точну локацію, де віднайшов викинуті овочі, але схоже це стихійний смітник в одному із районів міста.

У коментарях обурилися діями невідомих, які викинули на смітник їжу.

Точну вагу викинутого редису без зважування визначити важко. Проте можемо припустити, що в одному мішку лежить 10 кг овочів. Середня ціна редьки зараз десь 60 грн, тож на смітник викинули орієнтовно 3 тисячі гривень.

Якщо редиска свіжа та безпечна для вживання, то її можна було б роздати безплатно, і не марнувати їжу, зауважують обурені люди.

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