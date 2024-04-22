У Дніпрі на стихійний смітник викинули п’ять великих мішків свіжої редиски

Сезон редиски тільки-но розпочався, а на смітниках вже помітили “неліквідний” товар.
П’ять мішків редиски, яку ймовірно, викинули оптовики, виявили в Дніпрі. Таке марнотратство зафіксував Олександр Волок. Дніпрянин не назвав точну локацію, де віднайшов викинуті овочі, але схоже це стихійний смітник в одному із районів міста.
У коментарях обурилися діями невідомих, які викинули на смітник їжу.
Точну вагу викинутого редису без зважування визначити важко. Проте можемо припустити, що в одному мішку лежить 10 кг овочів. Середня ціна редьки зараз десь 60 грн, тож на смітник викинули орієнтовно 3 тисячі гривень.
Якщо редиска свіжа та безпечна для вживання, то її можна було б роздати безплатно, і не марнувати їжу, зауважують обурені люди.
Читайте також:
Автор:
Колись літній театр був родзинкою парку. Його навіть зображували на…
За потреби багато пересуватися містом та наявності водійських прав, мешканці…
Правоохоронці вилучили 240 патронів калібру 5,45.
Житель Дніпра виграв у миттєву лотерею 1 млн гривень.