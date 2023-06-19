У Дніпрі на СТО продавали метамфетамін “під шефством” поліцейських

У Дніпрі та області діяв наркокартель.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, у Дніпрі працювало банда наркоторговців, яку покривали місцеві правоохоронці. Злочинне угрупування створив посадовець Дніпровського управління поліції області. У схемі брали участь 9 людей, троє з яких були правоохоронцями.

Щомісячний обіг складав близько 1,5 мільйонів гривень. Як довго працював наркокартель в СБУ не уточнили.

Наркоторговці налагодили роздрібний та оптовий продаж метамфетаміну. В області діяла розгалужена мережа наркодилерів. До прикладу, у Дніпрі “стаціонарний” пункт облаштували на СТО. Клієнтам давали на пробу придбаний “товар”.

Учора в Дніпрі проводили масштабні затримання. Під час обшуків у підозрюваних знайшли наркотики, знаряддя для фасування, банківські рахунки та гроші.

Усім учасникам наркоугруповання повідомили про підозри за ч. 1-3 ст. 255 ККУ (участь у злочинній організації), ч. 3 ст. 307 ККУ (незаконне придбання, зберігання та розповсюдження наркотиків), ч. 2 ст. 317 ККУ (надання приміщень для вживання наркотиків). Зловмисникам загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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