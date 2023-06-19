У Дніпрі на СТО продавали метамфетамін “під шефством” поліцейських

Про це повідомили в СБУ.
За даними слідства, у Дніпрі працювало банда наркоторговців, яку покривали місцеві правоохоронці. Злочинне угрупування створив посадовець Дніпровського управління поліції області. У схемі брали участь 9 людей, троє з яких були правоохоронцями.
Щомісячний обіг складав близько 1,5 мільйонів гривень. Як довго працював наркокартель в СБУ не уточнили.
Наркоторговці налагодили роздрібний та оптовий продаж метамфетаміну. В області діяла розгалужена мережа наркодилерів. До прикладу, у Дніпрі “стаціонарний” пункт облаштували на СТО. Клієнтам давали на пробу придбаний “товар”.
Учора в Дніпрі проводили масштабні затримання. Під час обшуків у підозрюваних знайшли наркотики, знаряддя для фасування, банківські рахунки та гроші.
Усім учасникам наркоугруповання повідомили про підозри за ч. 1-3 ст. 255 ККУ (участь у злочинній організації), ч. 3 ст. 307 ККУ (незаконне придбання, зберігання та розповсюдження наркотиків), ч. 2 ст. 317 ККУ (надання приміщень для вживання наркотиків). Зловмисникам загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги, в районі буд. №…
У деяких громадах Нікопольщини знову подовжили комендантську годину.
У Дніпрі через ДТП паралізований рух на Новому мосту.
У 1930-х роках частину островів біля Дніпра затопили. Частково пішов…