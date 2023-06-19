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У Дніпрі на СТО продавали метамфетамін “під шефством” поліцейських

Сьогодні 15:04
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У Дніпрі та області діяв наркокартель.

Новости Днепра про У Дніпрі на СТО продавали метамфетамін

Про це повідомили в СБУ. 

За даними слідства, у Дніпрі працювало банда наркоторговців, яку покривали місцеві правоохоронці. Злочинне угрупування створив посадовець Дніпровського управління поліції області. У схемі брали участь 9 людей, троє з яких були правоохоронцями. 

Щомісячний обіг складав близько 1,5 мільйонів гривень. Як довго працював наркокартель в СБУ не уточнили. 

Наркоторговці налагодили роздрібний та оптовий продаж метамфетаміну. В області діяла розгалужена мережа наркодилерів. До прикладу, у Дніпрі “стаціонарний” пункт облаштували на СТО. Клієнтам давали на пробу придбаний “товар”. 

Новости Днепра про У Дніпрі на СТО продавали метамфетамін

Учора в Дніпрі проводили масштабні затримання. Під час обшуків у підозрюваних знайшли наркотики, знаряддя для фасування, банківські рахунки та гроші. 

Усім учасникам наркоугруповання повідомили про підозри за ч. 1-3 ст. 255 ККУ (участь у злочинній організації), ч. 3 ст. 307 ККУ (незаконне придбання, зберігання та розповсюдження наркотиків), ч. 2 ст. 317 ККУ (надання приміщень для вживання наркотиків). Зловмисникам загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Новости Днепра про У Дніпрі на СТО продавали метамфетамін Українська

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