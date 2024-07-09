У Дніпрі на Старомостовій трамвай “дав кута” (ВІДЕО)

У вівторок, 9 липня на площі Старомостовій “дав кута” трамвай.
Принаймні таку інформацію надають очевидці, які оприлюднили в соцмережах відео з місця події.
На відео, яке ширять в мережі видно, що трамвай дійсно зійшов з рейок. Вагон розвернуло на дві колії, тому рух електротранспорту заблоковано в обидві сторони.
Інший транспорт може рухатися вільно.
Нині працівники намагаються усунути проблему з трамваєм.
Нагадаємо, у Дніпрі через порив дротів деякі тролейбуси спізнюються, а трамваї змінили маршрут.
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