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У Дніпрі на Старомостовій трамвай “дав кута” (ВІДЕО)

Сьогодні 17:19
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Рух ускладнено.

Новости Днепра про У Дніпрі на Старомостовій трамвай

У вівторок, 9 липня на площі Старомостовій “дав кута” трамвай. 

Принаймні таку інформацію надають очевидці, які оприлюднили в соцмережах відео з місця події. 

На відео, яке ширять в мережі видно, що трамвай дійсно зійшов з рейок. Вагон розвернуло на дві колії, тому рух електротранспорту заблоковано в обидві сторони. 

Інший транспорт може рухатися вільно.

Нині працівники намагаються усунути проблему з трамваєм. 

Нагадаємо, у Дніпрі через порив дротів деякі тролейбуси спізнюються, а трамваї змінили маршрут.

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