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  • У Дніпрі на Сонячному в “озері” посеред дороги оселилися качечки (ВІДЕО)

У Дніпрі на Сонячному в “озері” посеред дороги оселилися качечки (ВІДЕО)

Сьогодні 09:49
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У Дніпрі на Сонячному качечки облюбували озеро посеред дороги.

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Через підтоплення прибережних територій, на житловому масиві Сонячний посеред дороги утворилося озеро. Цю місцину облюбували качечки, які вже третій день плавають в штучній водоймі. 

Містяни публікують фото та відео пташок, які плескаються просто посеред дороги. Качечки поки що не поспішають йти з “насидженого” місця, тому проводять тут більшу частину дня, купаючись у великій калюжі. 

Що з підтопленнями?

Більше тижня вода заливає прибережні території в Дніпропетровській області. Усього затопленими залишаються понад сто ділянок та декілька десятків будинків. На щастя, рівень води в річці почав поступово знижуватися. До кінця квітня ситуація повинна стабілізувалися. 

Нагадаємо, раніше ми вже писали про пташок, що оселилися посеред дороги, поблизу гіпермаркету на лівому березі. Крім цього, на Перемозі на велодоріжках почали плавати качечки. А ось в Кам’янському рибу можна ловити прямо в траві. 

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