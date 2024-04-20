У Дніпрі на Соколі облаштують велосмуги та острівці безпеки

Про це повідомляє паблік “Urban Dnipro”.
У пості сказано, що тут планують облаштувати 3 нових острівці безпеки.
Їх вдалося просунути в останній момент перед початком ремонту бульвару Слави. Дякую Департаменту благоустрою та Дніпродорсервісу за сприяння реалізації, — йдеться у повідомленні.
Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі розшукують власника автомобіля “Таврія”, який постраждав від ракетного удару.
Козенко Антон
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