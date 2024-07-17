У Дніпрі на Соборній площі на зупинках трамваїв з’являться “віденські платформи”: для чого вони потрібні

Деталі про нововведення розповіли в Facebook-спільноті Urban Dnipro.
“Віденськими платформами” називають зупинки трамвая, що влаштовані у вигляді платформ на проїзній частині на одному рівні з тротуаром. Тобто пасажири з тротуару одразу потрапляють на першу сходинку трамвая, а не перескакують зайві перепони. Натомість авто підіймаються до рівня платформи.
Такий собі широкий піднятий перехід, але платформа, – пояснюють урбаністи.
Таку назву конструкція отримала, тому що вперше платформи встановили в австрійській столиці – Відні.
Це рішення влаштовують в стиснутих умовах, коли немає місця для влаштування традиційної платформи. Воно робить посадку/висадку більш інклюзивною, оскільки з тротуару людям не потрібно спускатися на проїзну частину, – зауважують в дописі.
Цьогоріч на Соборній площі зʼявляться перші трамвайні платформи подібного типу. Саме тут є проблема з влаштуванням окремих зупинок.
Буде якось так:
Так облаштували зупинки в Європі.
Біля зупинки лікарні Мечникова вже почали роботи.
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