У Дніпрі на Слобожанському сталося ДТП за участі підлітків: коментар поліції

У Дніпрі підлітки потрапили в ДТП.

У Дніпрі на Слобожанському проспекті 17 липня сталося ДТП за участі двох авто, в одному з яких знаходились підлітки.

Відео інциденту поширив у соціальних мережах, ймовірно, водій авто-учасника аварії. Саме він і записав відео, на якому можна побачити місце ДТП – два авто зіткнулися передніми частинами. Зокрема видно пошкодження у зоні передніх бамперів.

Кадри з відео:

Водій пошкодженого авто NISSAN QASHQAI намагався поговорити з учасниками аварії, підлітками, які знаходились у машині VOLKSWAGEN JETTA. Ймовірно, вони і спровокували дорожньо-транспортну пригоду. На прохання показати документи, хлопці мовчали, а після того, як кермувальник “Nissan” наголосив, що викличе патрульних, закрили себе всередині авто та не відкривали. На прохання подзвонити батькам автор відео також відповіді не отримав.

Аварія…Хлопці, скоріше за все, діти за кермом… Заблокувалися в машині, на розмову не виходять, – розповів водій постраждалого авто.

Кореспонденти dnepr.info дізналися в старшого інспектора пресслужби патрульної поліції в Дніпропетровській області Павла Карманова, що за даним фактом оформлено ДТП.

На час приїзду патрульної поліції водій Фольцвагена був відсутній на місці. Матеріали було передано до відділу дізнання та розшуку для подальших процесуальних дій, – повідомив речник.

Щодо того, чи вдалося спіймати підлітків, не повідомляється. Про їх вік також не згадується.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі п’яний водій Lexus протаранив припаркові авто, а потім пішов з місця ДТП.

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