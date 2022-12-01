У Дніпрі на Слобожанському проспекті 10 машин облили кислотою

Сьогодні, 1 грудня, у Дніпрі стався прикрий інцидент: на Слобожанському проспекті (район будинків 17 та 21) невідомі облили кислотою припарковані автівки.
Про це пише “Інформатор”.
Усього постраждали 10 машин. Серед них – Hyundai, BMW, Renault, Lexus, Daewoo та ВАЗ.
Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини.
Зазначимо, що така ситуація на цьому проспекті трапляється не вперше. Так, 18 листопада тут облили кислотою 6 машин. А 14 листопада були пошкоджені 10 авто.
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