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  • У Дніпрі на Слобожанському не поділили дорогу Mitsubishi та маршрутка №158: зупинились тролейбуси

У Дніпрі на Слобожанському не поділили дорогу Mitsubishi та маршрутка №158: зупинились тролейбуси

Сьогодні 10:34
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Попередньо, травмувалась пасажирка автобуса.

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському не поділили дорогу Mitsubishi та маршрутка №158: зупинились тролейбуси

Сьогодні, 2 квітня, у Дніпрі на перехресті Слобожанського проспекту та вулиці Новосамарської сталася ДТП – там зіткнулися Mitsubishi Galant та маршрутка №158.

Про це повідомляє “Інформатор”.

На місце події прибули медики та поліцейські. Попередньо, травмувалась пасажирка автобуса.

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському не поділили дорогу Mitsubishi та маршрутка №158: зупинились тролейбуси

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському не поділили дорогу Mitsubishi та маршрутка №158: зупинились тролейбуси

Крім того, у результаті аварії зупинився рух тролейбусів №3, №7, №15 та №20. Рух в напрямку Центрального мосту ускладнено, зайняті дві смуги.

Враховуйте це під час поїздок містом!

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському не поділили дорогу Mitsubishi та маршрутка №158: зупинились тролейбуси

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі мотоцикл, який розшукує Інтерпол, втрапив в ДТП: що відомо.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському не поділили дорогу Mitsubishi та маршрутка №158: зупинились тролейбусиУкраїнська

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