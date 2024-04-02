У Дніпрі на Слобожанському не поділили дорогу Mitsubishi та маршрутка №158: зупинились тролейбуси

Попередньо, травмувалась пасажирка автобуса.

Сьогодні, 2 квітня, у Дніпрі на перехресті Слобожанського проспекту та вулиці Новосамарської сталася ДТП – там зіткнулися Mitsubishi Galant та маршрутка №158.

Про це повідомляє “Інформатор”.

На місце події прибули медики та поліцейські. Попередньо, травмувалась пасажирка автобуса.

Крім того, у результаті аварії зупинився рух тролейбусів №3, №7, №15 та №20. Рух в напрямку Центрального мосту ускладнено, зайняті дві смуги.

Враховуйте це під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі мотоцикл, який розшукує Інтерпол, втрапив в ДТП: що відомо.

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