У Дніпрі на Слобожанському іномарка влетіла в тролейбус (відео моменту)

Там Volkswagen влетів у тролейбус.
Про це у соцмережах повідомляють місцеві жителі та публікують відео.
На кадрах видно, що водій іномарки намагався обігнати тролейбус, але не врахував дорожню обстановку та не звернув увагу на маршрутку, яка рухалася у сусідній смузі.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Рух тролейбусів не зупиняли.
На місці події працюють патрульні, рух проспектом не ускладнено.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на трасі перекинулася вантажівка: постраждав водій.
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