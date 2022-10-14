Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Слобожанському іномарка влетіла в тролейбус (відео моменту)

Сьогодні 12:50
просмотров

Сьогодні, 14 жовтня, у Дніпрі на Слобожанському проспекті трапилася аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському іномарка влетіла в тролейбус (відео моменту)

Там Volkswagen влетів у тролейбус.

Про це у соцмережах повідомляють місцеві жителі та публікують відео.

На кадрах видно, що водій іномарки намагався обігнати тролейбус, але не врахував дорожню обстановку та не звернув увагу на маршрутку, яка рухалася у сусідній смузі.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Рух тролейбусів не зупиняли.

На місці події працюють патрульні, рух проспектом не ускладнено. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині на трасі перекинулася вантажівка: постраждав водій.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському іномарка влетіла в тролейбус (відео моменту)Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як в аеропорту: на залізничому вокзалі Дніпра перевірятимуть багаж металошукачами
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:06
    Як в аеропорту: на залізничому вокзалі Дніпра перевірятимуть багаж металошукачами

    «Укрзалізниця» впроваджує додаткові безпекові системи на залізничних вокзалах країни. Стосується…

    З підсвічуванням та голосовими повідомленнями: як вибрати електронний термометр
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:50
    З підсвічуванням та голосовими повідомленнями: як вибрати електронний термометр

    Осінь традиційно вважається сезоном грипу та ГРВІ. При різних застудах…

    На Дніпропетровщині на трасі перекинулася вантажівка: постраждав водій
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:27
    На Дніпропетровщині на трасі перекинулася вантажівка: постраждав водій

    Учора, 13 жовтня, о 23:50 на лінію «101» надійшло повідомлення…

    У Дніпрі організували схему виїзду ухилянтів: просили до 7 тисяч доларів 
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:49
    У Дніпрі організували схему виїзду ухилянтів: просили до 7 тисяч доларів 

    Схему розкрили в СБУ. 

    Наверх