У Дніпрі на Січеславській Набережній зловили два величезних судака (ФОТО)

Двом рибалкам неабияк пощастило.

Виявилося, що окрім сомів-гігантів, у річці Дніпро водяться й інші надзвичайно великі риби. Двом жителям Дніпра неабияк пощастило під час риболовлі на Січеславській Набережній – обом вдалося спіймати величезних судаків.

Фотографії улову швидко поширилися у соціальних мережах.

Обидві рибини довжиною щонайменше 1 метр, а одна з них, ймовірно, важить більше 5 кілограм.

У коментарях до фотографій деякі містяни сподіваються на те, що риб випустили назад у воду. Однак подальша їхня доля не відома.

Яку наживку чоловіки використовували, аби спіймати судаків – також невідомо.

Зауважимо, що такий розмір рибин в природних умовах – вважається нормальним. У відкритих водоймах вага судака звичайного може становити понад 10 кілограм, а довжина може сягати 1 метр. Бувають і виключення, коли цей вид риби може важити до 20 кілограм. Однак, як правило, судак важить від 1 до 5 кілограмів, і мають довжину 40-70 сантиметрів.

Нагадаємо, нещодавно на Перемозі спіймали 34-кілограмового сома. Також, раніше ми писали, що сомів такого розміру ловлять у Дніпрі не вперше. 12 червня, у Дніпрі чоловік сам спіймав 28-кілограмового сома. Були навіть 2-метрові, схожі на монстрів, ще у 2021 році. Після цього того ж року дніпрянин розповів історію, як боровся з 50-кілограмовим сомом-людожером. А після початку повномасштабної війни безстрашний житель Дніпра вполював сома під час ракетного удару.

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