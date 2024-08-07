У Дніпрі на Січеславській Набережній помітили пакет із трупом собаки: що кажуть у поліції

У Дніпрі на Набережній помітили моторошну знахідку.

На Січеславській Набережній у Дніпрі містяни помітили велику сумку, яку ймовірно викинуло на берег. Однак коли підійшли ближче до знахідки, були шоковані: усередині знаходився закритий поліетиленовий мішок, а в ньому виявили труп великої собаки. За забарвленням досить схожу на вівчарку.

Фотографію поширили у місцевих Telegram-каналах.

У коментарях до публікації містяни висловлюють велике обурення щодо інциденту. Деякі з місцевих запропонували версію того, що собака могла померти власною смертю, а її тіло хотіли закопати біля берегу, однак його знесло течією.

Кореспонденти Dnepr.Info звернулися до поліції та дізналися, що щодо даного інциденту повідомлень не надходило.

Якою смертю померла тварина, хто міг покласти її у мішок та чи дійсно її цілеспрямовано викинули у воду – невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зараз з собакою та цуценям, яких знайшли знесиленими від голоду в квартирі у Кривому Розі. А також, що у Дніпрі на Виконкомівській чоловік стріляв у безпритульного собаку: коментар поліції.

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