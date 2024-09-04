У Дніпрі на ще одній ділянці замінять 510 метрів трубопроводів теплової мережі

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У Дніпрі триває підготовка до опалювального сезону. По вул. Космонавтів кипить робота із заміни трубопроводів теплової мережі.

«На цій ділянці труби були геть аварійні. Ставалися пориви. Нині тут уже замінена ділянка із наземними трубопроводами. Установлені та заізольовані труби 273 мм. Далі труби йдуть під землею й там збільшений діаметр — 325 мм. Це робиться задля створення умов переключення додаткових споживачів від постачальника теплової енергії до інженерних комунікацій КП «Коменергосервіс» — центрального теплового пункту. Сьогодні вже йде установка підземного трубопроводу. Працює бригада комунальників, задіяли також й підйомний кран. Самі труби металеві, кожна — сертифікована й має спеціальну наліпку від виробника. Такі роботи дозволять значно зекономити на втраті енергоносія», — прокоментував майстер виробничої дільниці КП «Коменергосервіс» Дніпровської міської ради Андрій Ушаков.

Загальна протяжність ділянки трубопроводів по вул. Космонавтів, яку зроблять до нового опалювального сезону, – 510 метрів.

У міжопалювальний сезон 2024 року КП «Коменергосервіс» уже замінило 4 512 метрів трубопроводів теплової мережі. Роботи тривають.

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