У Дніпрі на ринку на ж/м Тополя людина втратила свідомість

Вчора, 29 травня, патрульні поліції Дніпра врятували людину.

Про це повідомив Геннадій Корбан у своєму Telegram-каналі з посиланням на подяку від місцевої жительки Тетяни.

Як повідомила жінка, подія сталася на ринку житлового масиву Тополя-1 близько 12:00.

Моя дочка сьогодні втратила свідомість. Нам допомогли поліцейські. Викликали швидку допомогу, були з нами, підтримували, доки не приїхала швидка.

Жителька Дніпра подякувала правоохоронцям за оперативність та швидку реакцію.

До речі, це не єдиний випадок, коли патрульні поліції Дніпра допомогли людині у складній ситуації. Вчора на проспекті Івана Мазепи поліцейські побачили автомобіль Opel, з якого йшов стовп диму. Виявилось, що займання виникло під капотом. На допомогу прибігли небайдужі громадяни та троє патрульних.

У Telegram-каналі патрульної поліції Дніпропетровської області поширили відео з бодікамери одного з правоохоронців. На відео можна побачити, як той миттєво зреагував на ситуацію та підбіг до авто разом із вогнегасником. Після ліквідації займання патрульний заглянув усередину, аби впевнетися в тому, що задимлення більше немає.

На щастя, ніхто не постраждав. Водій був вдячний за реагування та допомогу, – написали у публікації до відео.

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