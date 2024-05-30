У Дніпрі на ринку на ж/м Тополя людина втратила свідомість

Про це повідомив Геннадій Корбан у своєму Telegram-каналі з посиланням на подяку від місцевої жительки Тетяни.
Як повідомила жінка, подія сталася на ринку житлового масиву Тополя-1 близько 12:00.
Моя дочка сьогодні втратила свідомість. Нам допомогли поліцейські. Викликали швидку допомогу, були з нами, підтримували, доки не приїхала швидка.
Жителька Дніпра подякувала правоохоронцям за оперативність та швидку реакцію.
До речі, це не єдиний випадок, коли патрульні поліції Дніпра допомогли людині у складній ситуації. Вчора на проспекті Івана Мазепи поліцейські побачили автомобіль Opel, з якого йшов стовп диму. Виявилось, що займання виникло під капотом. На допомогу прибігли небайдужі громадяни та троє патрульних.
У Telegram-каналі патрульної поліції Дніпропетровської області поширили відео з бодікамери одного з правоохоронців. На відео можна побачити, як той миттєво зреагував на ситуацію та підбіг до авто разом із вогнегасником. Після ліквідації займання патрульний заглянув усередину, аби впевнетися в тому, що задимлення більше немає.
На щастя, ніхто не постраждав. Водій був вдячний за реагування та допомогу, – написали у публікації до відео.
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