У Дніпрі на Робочій помітили раритетний паровоз (фото)

У Дніпрі між житловими кварталами стоїть старовинний паровоз.

Раритетний паровоз знайшов місцевий мешканець Сергій Булавенко на вулиці Робочій. Його раніше мало хто помічав, бо знаходиться він у кварталах щільної житлової забудови.

Фотографіями Сергій Булавенко поділився у групі “Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города” у Facebook.

«Цікаве. Наш паровоз, лети, а де ж зупинка? Цей твір між зупинками трамвая старої вулиці, дізнаєтесь локацію?..».Паровозик стоїть на вул. Робоча, 17 – 23 (трохи вище 9-ти поверхів, де був магазин транспортної книги). Золотих рук майстер створив, творіння б на іншому місці стояти, де більше дітлахів»”, – написав Сергій Булавенко.

Він зазначив, що судячи зі всього паровоз стоїть там давно і це вже історія. Чоловік також додав, що місце, де розташований транспорт, історичне і поділився фрагментом карти 1929 року.

“Місце історичне, раніше тут був проїзд до вул. Робоча, вище вул. Пороховий, точно не опишу ось фрагмент карти 1929 р. у Віталія є відео про Циганську площу і трохи вище, зараз цих проїздів немає”, – написав Сергій Булавенко.

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