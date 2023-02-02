У Дніпрі на Робочій демонтували незаконну парковку (ФОТО)

У Дніпрі демонтували незаконний майданчик для паркування.

Цього разу за адресою на вулиці Робочій, 152.

Інспектори КП «Транспортна інфраструктура міста» провели перевірки щодо ведення діяльності невідомими особами, але жодних дозвільних документів не отримали.

За словами начальника виробничо-технічного відділу комунального підприємства Андрія Осипова, за вказаною адресою незаконної парковки було виписано припис щодо самостійного її демонтажу упродовж семи днів, але це так і не було виконано.

«Закликаємо підприємців, які ведуть незаконну діяльність з паркування транспортних засобів, не ігнорувати приписів та звертатися до комунального підприємства для оформлення необхідних документів», – наголосив Андрій Осипов.

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