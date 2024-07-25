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У Дніпрі на проспекті Яворницького трамвай зійшов з рейок

Сьогодні 18:49
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Трамвай дав кута.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Яворницького трамвай зійшов з рейок

У четвер, 25 липня, на розі проспекту Яворницького та вулиці Пастера трамвай зійшов з рейок. Про це повідомили в Ситуаційному центрі Дніпра. Нині тут ускладнено рух.

Не курсують трамваї, що їдуть через площу Старомостову, а ось маршрут №1 працює як зазвичай.

На місце вже викликали ремонтну бригаду.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Яворницького трамвай зійшов з рейок

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