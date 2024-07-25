У Дніпрі на проспекті Яворницького трамвай зійшов з рейок

У четвер, 25 липня, на розі проспекту Яворницького та вулиці Пастера трамвай зійшов з рейок. Про це повідомили в Ситуаційному центрі Дніпра. Нині тут ускладнено рух.
Не курсують трамваї, що їдуть через площу Старомостову, а ось маршрут №1 працює як зазвичай.
На місце вже викликали ремонтну бригаду.
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