У Дніпрі на проспекті Поля з’явилася ручна ворона, яка випрошує в людей їжу (ВІДЕО)

Ручну ворону зустріли жителі Дніпра в районі проспекту Олександра Поля. У соцмережах поділилися відео з птахою, де та випрошує в людей їжу.
Насправді ворони є досить розумними створіннями, які здатні запам’ятовувати обличчя людей, тому не дивно, що задля пошуку обіду, птаха “звернулася” до містян.
Ворона, яку зустріли на проспекті Поля, всіляко натякала на те, що хоче чимось поживитися.
Згодом перехожі десь знайшли для ворони зерно, після чого птаха задоволено обідала з рук людей.
Читайте також:
Автор:
На Дніпропетровщині чоловік невдало пірнув у річку.
Кабінет Міністрів затвердив перелік платних послуг для комунальних медустанов. Чиновники…
У Дніпрі 9 липня таки вимикатимуть світло весь день.
У Дніпрі ексначальник квартирно-експлуатаційного відділу ЗСУ розтратив державне майно.