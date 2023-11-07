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У Дніпрі на проспекті Олександра Поля виявили труп: що кажуть у поліції

Сьогодні 15:18
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Особу загиблого встановили.
Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Олександра Поля виявили труп: що кажуть у поліції

Фото умовне.

Сьогодні, 7 листопада, у Дніпрі на проспекті Олександра Поля, на алейці, місцеві мешканці виявили тіло чоловіка.

Вони відразу викликали на місце медиків та правоохоронців.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Олександра Поля виявили труп: що кажуть у поліції

Ми звернулися за коментарем щодо цієї події до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що особу загиблого встановили – це 45-річний місцевий мешканець. Попередньо, на тілі чоловіка не виявлено тілесних ушкоджень. Усі обставини будуть з’ясовувати поліцейські.

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Олександра Поля виявили труп: що кажуть у поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Олександра Поля виявили труп: що кажуть у поліціїРусский

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