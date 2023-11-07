У Дніпрі на проспекті Олександра Поля виявили труп: що кажуть у поліції

Сьогодні, 7 листопада, у Дніпрі на проспекті Олександра Поля, на алейці, місцеві мешканці виявили тіло чоловіка.
Вони відразу викликали на місце медиків та правоохоронців.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Ми звернулися за коментарем щодо цієї події до поліції.
Журналісту dnepr.info повідомили, що особу загиблого встановили – це 45-річний місцевий мешканець. Попередньо, на тілі чоловіка не виявлено тілесних ушкоджень. Усі обставини будуть з’ясовувати поліцейські.
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