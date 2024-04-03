У Дніпрі на проспекті Науки через ДТП паралізувало рух тролейбусів: будьте уважні

Ранок у Дніпрі почався з проблем на дорогах!

Так, на проспекті Науки (раніше Гагаріна) зіткнулися два авто. Інформації про постраждалих немає, але виник сильний затор.

Крім того, рух тролейбусів паралізовано.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

У департаменті транспорту міської ради зазначили, що на проспекті Науки затримано рух тролейбусів №№9, 16, 21, А у напрямку площі Космічної – враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

UPD: рух тролейбусів відновлюється.

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