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  • У Дніпрі на проспекті Науки через ДТП паралізувало рух тролейбусів: будьте уважні

У Дніпрі на проспекті Науки через ДТП паралізувало рух тролейбусів: будьте уважні

Сьогодні 09:03
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Ранок у Дніпрі почався з проблем на дорогах!

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Науки через ДТП паралізувало рух тролейбусів: будьте уважні

Так, на проспекті Науки (раніше Гагаріна) зіткнулися два авто. Інформації про постраждалих немає, але виник сильний затор.

Крім того, рух тролейбусів паралізовано.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Науки через ДТП паралізувало рух тролейбусів: будьте уважні

У департаменті транспорту міської ради зазначили, що на проспекті Науки затримано рух тролейбусів №№9, 16, 21, А у напрямку площі Космічної – враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

UPD: рух тролейбусів відновлюється. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Науки через ДТП паралізувало рух тролейбусів: будьте уважніУкраїнська

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