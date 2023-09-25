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  • У Дніпрі на проспекті Миру планують побудувати новий ЖК: як він може виглядати

У Дніпрі на проспекті Миру планують побудувати новий ЖК: як він може виглядати

Сьогодні 10:30
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Новий житловий комплекс може з'явитися на проспекті Миру.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Миру планують побудувати новий ЖК: як він може виглядати

На черговому засіданні містобудівної ради розглянули проєкт нового житлового комплексу, який можуть побудувати на проспекті Миру. Про це пише gorod.dp.ua.

Планується, що за адресою проспект Миру, 29 збудують новий ЖК. Замовник проєкту – ТОВ “Олімпіський-Дніпро”. 

Ділянка, де почнуть будувати ЖК оточена іншими житловими будинками, поруч є дитсадок та зелена зона. На цьому місці планують звести дві 8-поверхові споруди. На першому поверсі буде паркінг на 99 машин, на другому – торгові точки, а з третього – квартири. 

З третього по шостий поверх будуть звичайні квартири, а на 7 і 8 – покращені апартаменти з терасами. 

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Миру планують побудувати новий ЖК: як він може виглядати

За планом, тут зможе оселитися понад 350 людей. Двір, де проведуть благоустрій та озеленення, буде закритим – лише для мешканців комплексу.
 
Серед проблем, які означили архітектори – затінення сусіднього садочку, озеленення території навколо ЖК та проїзд пожежних машин. 
 

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Миру планують побудувати новий ЖК: як він може виглядати

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Дніпрі на проспекті Слобожанському побудуть два хмарочоси. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Миру планують побудувати новий ЖК: як він може виглядатиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Миру планують побудувати новий ЖК: як він може виглядатиРусский

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