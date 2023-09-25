У Дніпрі на проспекті Миру планують побудувати новий ЖК: як він може виглядати

Новий житловий комплекс може з'явитися на проспекті Миру.

На черговому засіданні містобудівної ради розглянули проєкт нового житлового комплексу, який можуть побудувати на проспекті Миру. Про це пише gorod.dp.ua.

Планується, що за адресою проспект Миру, 29 збудують новий ЖК. Замовник проєкту – ТОВ “Олімпіський-Дніпро”.

Ділянка, де почнуть будувати ЖК оточена іншими житловими будинками, поруч є дитсадок та зелена зона. На цьому місці планують звести дві 8-поверхові споруди. На першому поверсі буде паркінг на 99 машин, на другому – торгові точки, а з третього – квартири.

З третього по шостий поверх будуть звичайні квартири, а на 7 і 8 – покращені апартаменти з терасами.

За планом, тут зможе оселитися понад 350 людей. Двір, де проведуть благоустрій та озеленення, буде закритим – лише для мешканців комплексу.

Серед проблем, які означили архітектори – затінення сусіднього садочку, озеленення території навколо ЖК та проїзд пожежних машин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Дніпрі на проспекті Слобожанському побудуть два хмарочоси.

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