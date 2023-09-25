У Дніпрі на проспекті Миру планують побудувати новий ЖК: як він може виглядати

На черговому засіданні містобудівної ради розглянули проєкт нового житлового комплексу, який можуть побудувати на проспекті Миру. Про це пише gorod.dp.ua.
Планується, що за адресою проспект Миру, 29 збудують новий ЖК. Замовник проєкту – ТОВ “Олімпіський-Дніпро”.
Ділянка, де почнуть будувати ЖК оточена іншими житловими будинками, поруч є дитсадок та зелена зона. На цьому місці планують звести дві 8-поверхові споруди. На першому поверсі буде паркінг на 99 машин, на другому – торгові точки, а з третього – квартири.
З третього по шостий поверх будуть звичайні квартири, а на 7 і 8 – покращені апартаменти з терасами.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Дніпрі на проспекті Слобожанському побудуть два хмарочоси.
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