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У Дніпрі на проспекті Миру чули звуки стрілянини: що відомо

Сьогодні 12:45
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У Дніпрі на проспекті Миру нібито влаштували стрілянину.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Миру чули звуки стрілянини: що відомо

У неділю, 30 червня, на проспекті Миру стався конфлікт. Місцеві жителі повідомляли, що чули, як хтось ввечері гучно сварився, а потім бився і нібито пролунало кілька пострілів.

Повідомлялося, що під час сутички могли вдарити жінку, після чого очевидці втрутилися в конфлікт з незнайомцями. 

Речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник повідомила Дніпро Інфо, що на місці працювали правоохоронці, однак під час перевірки факт стрілянини не підтвердився, а із письмовими заявами до поліції ніхто не звернувся.

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Миру чули звуки стрілянини: що відомоУкраїнська

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