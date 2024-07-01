У Дніпрі на проспекті Миру чули звуки стрілянини: що відомо

У Дніпрі на проспекті Миру нібито влаштували стрілянину.

У неділю, 30 червня, на проспекті Миру стався конфлікт. Місцеві жителі повідомляли, що чули, як хтось ввечері гучно сварився, а потім бився і нібито пролунало кілька пострілів.

Повідомлялося, що під час сутички могли вдарити жінку, після чого очевидці втрутилися в конфлікт з незнайомцями.

Речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник повідомила Дніпро Інфо, що на місці працювали правоохоронці, однак під час перевірки факт стрілянини не підтвердився, а із письмовими заявами до поліції ніхто не звернувся.

Читайте також:

Українська

Автор: