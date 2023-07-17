У Дніпрі на проспекті Лесі Українки жінка потрапила під колеса трамваю

У Дніпрі на перехресті проспектів Лесі Українки а Олександра Поля трамвай збив жінку. Дорожньо-транспортна пригода сталась 17 липня.
На щастя жінка вижила. Її ушпиталили. На місці події працювали правоохоронці.
Джерело: Телеканал D1
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