Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на проспекті Лесі Українки жінка потрапила під колеса трамваю

У Дніпрі на проспекті Лесі Українки жінка потрапила під колеса трамваю

Сьогодні 19:15
просмотров

Трамвай збив жінку У Дніпрі на проспекті Лесі Українки.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Лесі Українки жінка потрапила під колеса трамваю

У Дніпрі на перехресті проспектів Лесі Українки а Олександра Поля трамвай збив жінку. Дорожньо-транспортна пригода сталась 17 липня. 

На щастя жінка вижила. Її ушпиталили. На місці події працювали правоохоронці.

Джерело: Телеканал D1

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Лесі Українки жінка потрапила під колеса трамваюУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Ситуація складна: окупанти продовжують мінувати ЗАЕС, – “Енергоатом”
Новини Дніпра
Сьогодні 18:45
Ситуація складна: окупанти продовжують мінувати ЗАЕС, – “Енергоатом”

"Енергоатом" регулярно отримує повідомлення про мінування Запорізької атомної електростанції російськими…

На трасі Дніпро – Харків сталася смертельна ДТП: тіло пасажира затисло в понівеченій автівці
Новини Дніпра
Сьогодні 17:55
На трасі Дніпро – Харків сталася смертельна ДТП: тіло пасажира затисло в понівеченій автівці

У понеділок, 17 липня, на трасі Дніпро - Харків сталася…

Коли підвищать тариф на воду: як економити і скільки це коштуватиме у Дніпрі
Новини Дніпра
Сьогодні 17:14
Коли підвищать тариф на воду: як економити і скільки це коштуватиме у Дніпрі

Наразі підвищення тарифів на воду в Україні відклали на невизначений…

У Дніпрі п’яний водій за одну ніч вчинив два ДТП
Новини Дніпра
Сьогодні 17:00
У Дніпрі п’яний водій за одну ніч вчинив два ДТП

У Дніпрі водій за декілька годин вчинив декілька ДТП.

Наверх