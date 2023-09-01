У Дніпрі на проспекті Хмельницького збили людину: що відомо

На місці працюють правоохоронці.

Сьогодні, 1 вересня, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького сталася аварія.

Там авто збило чоловіка.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

На місце ДТП викликали правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що постраждалий живий. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

На місці ДТП працює слідчий.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на АЗС зіткнулися бензовоз та BMW.

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