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У Дніпрі на проспекті Хмельницького трамвай зійшов з колій та частково заблокував рух (ВІДЕО)

Сьогодні 21:52
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На проспекті Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейок.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Хмельницького трамвай зійшов з колій та частково заблокував рух (ВІДЕО)

Усе сталося близько 20:20, 2 жовтня. На проспекті Богдана Хмельницького, між вулицями Титова та Будівельників, трамвай зійшов з рейок. Рух іншого електротранспорту заблоковано. Також є невеликий автомобільний затор у напрямку центра міста. 

Наразі на місці працюють комунальники, які намагаються повернути трамвай на рейки. Про це повідомляє журналіст Dnepr.info з місця подій. 

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Хмельницького трамвай зійшов з колій та частково заблокував рух (ВІДЕО)

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Хмельницького трамвай зійшов з колій та частково заблокував рух (ВІДЕО)

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Хмельницького трамвай зійшов з колій та частково заблокував рух (ВІДЕО)

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Хмельницького трамвай зійшов з колій та частково заблокував рух (ВІДЕО)

Наразі комунальники намагаються повернути трамвай на колію. Для цього залучили спецтехніку. Рух електротранспорту сьогодні навряд відновлять у повному обсязі. 

 

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Хмельницького трамвай зійшов з колій та частково заблокував рух (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Хмельницького трамвай зійшов з колій та частково заблокував рух (ВІДЕО)Русский

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