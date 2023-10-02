У Дніпрі на проспекті Хмельницького трамвай зійшов з колій та частково заблокував рух (ВІДЕО)

Усе сталося близько 20:20, 2 жовтня. На проспекті Богдана Хмельницького, між вулицями Титова та Будівельників, трамвай зійшов з рейок. Рух іншого електротранспорту заблоковано. Також є невеликий автомобільний затор у напрямку центра міста.
Наразі на місці працюють комунальники, які намагаються повернути трамвай на рейки. Про це повідомляє журналіст Dnepr.info з місця подій.
Наразі комунальники намагаються повернути трамвай на колію. Для цього залучили спецтехніку. Рух електротранспорту сьогодні навряд відновлять у повному обсязі.
Читайте також:
Автор:
Навколо громадянства Ігоря Коломойського досі точаться запеклі дискусії.
У Дніпровській єпархії ПЦУ прокоментували оголошення в мережі, де пропонували…
Це пам'ятна монета, яка до обігу не потрапить.
На місці сучасного Дніпра ще до заснування міста було кілька…