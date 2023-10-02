У Дніпрі на проспекті Хмельницького трамвай зійшов з колій та частково заблокував рух (ВІДЕО)

На проспекті Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейок.

Усе сталося близько 20:20, 2 жовтня. На проспекті Богдана Хмельницького, між вулицями Титова та Будівельників, трамвай зійшов з рейок. Рух іншого електротранспорту заблоковано. Також є невеликий автомобільний затор у напрямку центра міста.

Наразі на місці працюють комунальники, які намагаються повернути трамвай на рейки. Про це повідомляє журналіст Dnepr.info з місця подій.

Наразі комунальники намагаються повернути трамвай на колію. Для цього залучили спецтехніку. Рух електротранспорту сьогодні навряд відновлять у повному обсязі.

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