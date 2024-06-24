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  • У Дніпрі на проспекті Хмельницького чоловік з кухонним ножем кричав посеред вулиці

У Дніпрі на проспекті Хмельницького чоловік з кухонним ножем кричав посеред вулиці

Сьогодні 16:15
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Сьогодні, 24 червня, у Дніпрі чоловік з кухонним ножем кричав на вулиці.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Хмельницького чоловік з кухонним ножем кричав посеред вулиці

Подія сталася вдень на проспекті Богдана Хмельницького біля будинку 16а. За словами сітдків, чоловік, ймовірно психічно хворий, стояв з кухонним ножем та кричав. Очевидці повідомляли, що він був “під чимось”. На місце приїхали три екіпажі поліції.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Там “dnepr.info” повідомили, що чоловіку викликали лікарів. Люди не постраждали.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у поліції повідомили нові деталі у справі матері, яка жорстоко вбила свою доньку в Кривому Розі.

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Хмельницького чоловік з кухонним ножем кричав посеред вулиціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Хмельницького чоловік з кухонним ножем кричав посеред вулиціРусский

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