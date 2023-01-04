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У Дніпрі на проспекті Героїв повісився чоловік: коментар поліції

Сьогодні 10:50
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Сьогодні вранці, 4 січня, у Дніпрі на проспекті Героїв знайшли повішеного чоловіка.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Героїв повісився чоловік: коментар поліції

Як розповіли журналісту Dnepr.info у поліції, повідомлення на лінію “102” надійшло близько 07.00.

Особу чоловіка встановили – це місцевий мешканець 1955 року народження.

Попередня правова кваліфікація – самогубство.

Причини встановлюються.

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Героїв повісився чоловік: коментар поліціїУкраїнська

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