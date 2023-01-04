У Дніпрі на проспекті Героїв повісився чоловік: коментар поліції

Як розповіли журналісту Dnepr.info у поліції, повідомлення на лінію “102” надійшло близько 07.00.
Особу чоловіка встановили – це місцевий мешканець 1955 року народження.
Попередня правова кваліфікація – самогубство.
Причини встановлюються.
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