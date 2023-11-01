У Дніпрі на проспекті Гагаріна водій Tesla збив людину

Сьогодні, 1 листопада, у Дніпрі на проспекті Гагаріна сталася аварія – там водій автомобіля Tesla збив людину на пішохідному переході.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Постраждалого з травмами госпіталізували до лікарні.
Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту у поліцію.
Журналісту dnepr.info підтвердили факт події. Зараз на місці ДТП працюють слідчі. Тяжкість травм, які отримав потерпілий, поки не відома.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Слобожанському проспекті фура і легковик не поділили дорогу.
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Александра Лучка
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