У Дніпрі на проспекті Гагаріна водій Tesla збив людину

На місці ДТП працюють слідчі.

Сьогодні, 1 листопада, у Дніпрі на проспекті Гагаріна сталася аварія – там водій автомобіля Tesla збив людину на пішохідному переході.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Постраждалого з травмами госпіталізували до лікарні.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту у поліцію.

Журналісту dnepr.info підтвердили факт події. Зараз на місці ДТП працюють слідчі. Тяжкість травм, які отримав потерпілий, поки не відома.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Слобожанському проспекті фура і легковик не поділили дорогу.

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