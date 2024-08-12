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У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького утворився величезний затор

Сьогодні 10:28
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Рух ускладнено.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького утворився величезний затор

У Дніпрі перед перехрестям вулиця Леноніда Стромцова – проспект Богдана Хмельницького утворився затор. 

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Ситуаційного Центру міста Дніпра. 

Причина – ДТП. 

Ускладнено рух по проспекту Богдана Хмельницького у сторону Запорізького шосе. 

Станом на 10:28 ситуація зберігається.

Враховуйте цю інформацію при плануванні своїх маршрутів. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького утворився величезний заторУкраїнська

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