У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького утворився величезний затор

У Дніпрі перед перехрестям вулиця Леноніда Стромцова – проспект Богдана Хмельницького утворився затор.
Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Ситуаційного Центру міста Дніпра.
Причина – ДТП.
Ускладнено рух по проспекту Богдана Хмельницького у сторону Запорізького шосе.
Станом на 10:28 ситуація зберігається.
Враховуйте цю інформацію при плануванні своїх маршрутів.
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