У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького утворився величезний затор

Рух ускладнено.

У Дніпрі перед перехрестям вулиця Леноніда Стромцова – проспект Богдана Хмельницького утворився затор.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Ситуаційного Центру міста Дніпра.

Причина – ДТП.

Ускладнено рух по проспекту Богдана Хмельницького у сторону Запорізького шосе.

Станом на 10:28 ситуація зберігається.

Враховуйте цю інформацію при плануванні своїх маршрутів.

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