У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейок: електротранспорт може затримуватися

Сьогодні через погіршення погодних умов та ожеледицю у Дніпрі трапляється багато аварій, зокрема на мостах, де у результаті утворюються величезні затори.
Але у неприємні ситуації потрапляє не тільки автомобільний транспорт. Так, на проспекті Богдана Хмельницького з рейок зійшов трамвай.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зараз на місці працюють комунальники. Трамваї №12 та №16 можуть затримуватися – враховуйте цю інформацію!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі маршрутки, трамваї та тролейбуси можуть “запізнюватися”.
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