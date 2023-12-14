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  • У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейок: електротранспорт може затримуватися

У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейок: електротранспорт може затримуватися

Сьогодні 14:37
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Враховуйте цю інформацію під час поїздок!

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейок: електротранспорт може затримуватися

Сьогодні через погіршення погодних умов та ожеледицю у Дніпрі трапляється багато аварій, зокрема на мостах, де у результаті утворюються величезні затори.

Але у неприємні ситуації потрапляє не тільки автомобільний транспорт. Так, на проспекті Богдана Хмельницького з рейок зійшов трамвай.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зараз на місці працюють комунальники. Трамваї №12 та №16 можуть затримуватися – враховуйте цю інформацію!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі маршрутки, трамваї та тролейбуси можуть “запізнюватися”.

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейок: електротранспорт може затримуватисяУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького трамвай зійшов з рейок: електротранспорт може затримуватисяРусский

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