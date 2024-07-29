У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького горіли автівки: що кажуть у поліції

У поліції надали додаткову інформацію.

У місцевих Telegram-каналах містяни поширили відео та фото, на яких видно авто ВАЗ, яке горить. За словами очевидців, інцидент стався на проспекті Богдана Хмельницького близько 03:00 у ніч на 28 липня.

За попередньою інформацією, перед цим свідки помітили двох невідомих, які нібито кинули щось в автомобіль ВАЗ та втекли. Після цього він нібито загорівся.

На першому відео можна побачити, як полум’я повністю охопило автівку, на іншому – ймовірно, спеслужби. які прибули на місце та загасили пожежу.

Фото:

Після цього містяни розповсюдили інформацію, що неподалік від місця, де попередньо загорівся ВАЗ, сталося займання іншого авто, та оприлюднили фото, на якому видно пошкоджену вогнем передню частину мікроавтобусу.

Фото:

Згодом у соціальних мережах відгукнувся нібито власник понівеченого транспорту. Він зазначив, що є ексвійськовим.

Більше року не виконую бойові завдання, списаний по здоров’ю, не маю відносин з ТЦК, – повідомив він.

Також зазначив, що за допомогою бусу, купленого за гроші волонтерів, відвозив необхідну допомогу на фронт.

Кореспонденти Dnepr.Info отримали коментар речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник:

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали – підпал авто військових у Дніпрі та інших містах: поліція викрила схему російських спецслужб.

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