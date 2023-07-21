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У Дніпрі на просп. Хмельницького сталася смертельна аварія: мотоцикліст збив пенсіонерку

Сьогодні 13:36
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Сьогодні, 21 липня, на проспекті Богдана Хмельницького в районі будинку №8 сталася аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі на просп. Хмельницького сталася смертельна аварія: мотоцикліст збив пенсіонерку

Там мотоцикліст на пішохідному переході збив 73-річну жінку.

За попередньою інформацією від свідків, пенсіонерка переходила дорогу на “червоне” світло, мотоцикліст почав їй сигналити, але не зміг запобігти зіткненню.

На місце викликали швидку та поліцію.

На жаль, жінка загинула, водій двоколісного засобу знаходиться в лікарні, зазначається, що його стан оцінюють як середньої тяжкості.

На цій ділянці дороги тимчасово ускладнено рух трамваїв №12 та №16 в обох напрямках, а також авто на проїзній частині у напрямку центру міста.

ВІДЕО 18+! 

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Новости Днепра про У Дніпрі на просп. Хмельницького сталася смертельна аварія: мотоцикліст збив пенсіонеркуУкраїнська

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