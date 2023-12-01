У Дніпрі на правому березі з’явилися нові колонки з водою: адреси

Як повідомив голова Адміністрації Новокодацького району, вже працюють дві колонки за адресами:
У планах відкрили ще 4 колонки, де вже пробурили свердловини:
Варто зауважити, що через особливості ґрунтів, на правому березі свердловини бурити важче. Вони значно глибші, ніж аналогічні на лівому березі, адже доводиться пробиратися скрізь шари породи. Саме тому колонок з водою тут менше.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що на лівому березі за декілька місяців зламали 12 колонок з водою.
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