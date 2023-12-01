У Дніпрі на правому березі з’явилися нові колонки з водою: адреси

У Дніпрі встановили нові водозабірні колонки.

Як повідомив голова Адміністрації Новокодацького району, вже працюють дві колонки за адресами:

ров. Старолікарняний, 18 (раніше – Пров. Брянський);

в районі будинку на ж/м Покровський 5;

У планах відкрили ще 4 колонки, де вже пробурили свердловини:

вул. Коробова, 9,

вул. Велика Діївска, 218;

вул. Набережна Заводська між будинками 9-10;

вул. Велика Діївска, 22 (розпочато буріння).

Варто зауважити, що через особливості ґрунтів, на правому березі свердловини бурити важче. Вони значно глибші, ніж аналогічні на лівому березі, адже доводиться пробиратися скрізь шари породи. Саме тому колонок з водою тут менше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що на лівому березі за декілька місяців зламали 12 колонок з водою.

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