Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на правому березі з’явилися нові колонки з водою: адреси

Сьогодні 17:46
просмотров

У Дніпрі встановили нові водозабірні колонки.

Новости Днепра про У Дніпрі на правому березі з'явилися нові колонки з водою: адреси

Як повідомив голова Адміністрації Новокодацького району, вже працюють дві колонки за адресами:

  • ров. Старолікарняний, 18 (раніше – Пров. Брянський);
  • в районі будинку на ж/м Покровський 5;

У планах відкрили ще 4 колонки, де вже пробурили свердловини:

  • вул. Коробова, 9,
  • вул. Велика Діївска, 218;
  • вул. Набережна Заводська між будинками 9-10;
  • вул. Велика Діївска, 22 (розпочато буріння).

Варто зауважити, що через особливості ґрунтів, на правому березі свердловини бурити важче. Вони значно глибші, ніж аналогічні на лівому березі, адже доводиться пробиратися скрізь шари породи. Саме тому колонок з водою тут менше. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що на лівому березі за декілька місяців зламали 12 колонок з водою.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на правому березі з'явилися нові колонки з водою: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на правому березі з'явилися нові колонки з водою: адресиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Скільки коштує однокімнатна у різних районах Дніпра (грудень 2023)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:37
Скільки коштує однокімнатна у різних районах Дніпра (грудень 2023)

Щоб купити однокімнатну квартиру у Дніпрі вистачить у середньому 560…

Діти Дніпра та області зможуть безкоштовно сходити до планетарію: як це зробити
Новини Дніпра
Сьогодні 16:40
Діти Дніпра та області зможуть безкоштовно сходити до планетарію: як це зробити

Потрапити у планетарій в Дніпрі можна безплатно, але не всім

Кому з мешканців Дніпра чекати на повістку у грудні: названо 5 категорій
Новини Дніпра
Сьогодні 16:20
Кому з мешканців Дніпра чекати на повістку у грудні: названо 5 категорій

В Україні загальна мобілізація та воєнний стан продовжені до 14…

Мешканців Дніпра та області закликали перевіряти ялинки на радіаційну чистоту: у чому річ
Новини Дніпра
Сьогодні 16:00
Мешканців Дніпра та області закликали перевіряти ялинки на радіаційну чистоту: у чому річ

Жителів Дніпропетровської області закликають зважати на екологічність ялинок.

Наверх