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У Дніпрі на Поля посеред дороги стоять десятки людей: що сталося

Сьогодні 14:59
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У Дніпрі на проспекті Поля зібралися десятки людей.

Новости Днепра про У Дніпрі на Поля посеред дороги стоять десятки людей: що сталося

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.

У Дніпрі проводять акцію на підтримку родин військовополонених

На площі мітингують родичі військовополонених та небайдужі громадяни.

Взимку у місті постійно проходили акції “Не мовчи! Полон вбиває!”.

Головна мета – нагадати про полонених, які понад 1,5 року перебувають у російському полоні.

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