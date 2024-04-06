У Дніпрі на Поля посеред дороги стоять десятки людей: що сталося

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.
У Дніпрі проводять акцію на підтримку родин військовополонених
На площі мітингують родичі військовополонених та небайдужі громадяни.
Взимку у місті постійно проходили акції “Не мовчи! Полон вбиває!”.
Головна мета – нагадати про полонених, які понад 1,5 року перебувають у російському полоні.
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Козенко Антон
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