У Дніпрі на початку лютого вимикатимуть газ: кому та чому

У лютому 2024 року у Дніпрі деяким мешканцям вимикатимуть газ.

Усе через те, що дніпровська філія “Газмережі” буде проводити ремонтні роботи на системі газопостачання.

Про це повідомили на ФБ-сторінці компанії.

Зазначається, що подачу “блакитного палива” відновлять одразу після закінчення ремонту (далі зазначені тільки дати початку робіт).

Так, газ вимикатимуть за наступними адресами:

1 лютого:

вул. Василя Сліпака, 23, 25

вул. Батумська, 48, 48а

2 лютого:

вул. Батумська, 54, 54а

Відновлення подачі газу буде виконано після закінчення регламентних робіт. При цьому споживачам необхідно забезпечити доступ працівникам газової компанії в кожне газифіковане помешкання, – зазначили у компанії “Газмережі”.

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