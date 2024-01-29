У Дніпрі на початку лютого вимикатимуть газ: кому та чому

Усе через те, що дніпровська філія “Газмережі” буде проводити ремонтні роботи на системі газопостачання.
Про це повідомили на ФБ-сторінці компанії.
Зазначається, що подачу “блакитного палива” відновлять одразу після закінчення ремонту (далі зазначені тільки дати початку робіт).
Так, газ вимикатимуть за наступними адресами:
1 лютого:
2 лютого:
Відновлення подачі газу буде виконано після закінчення регламентних робіт. При цьому споживачам необхідно забезпечити доступ працівникам газової компанії в кожне газифіковане помешкання, – зазначили у компанії “Газмережі”.
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